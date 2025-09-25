English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಫ್ರಿಜ್ ಫ್ರೀಜರ್ ತುಂಬಾ ಐಸ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಇದೊಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕರಗಿ ನೀರಾಗುವುದು

ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಫ್ರೀಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದು. ಹೀಗಾದಾಗ ಕೆಲವರು ಚಾಕು, ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಂಜು ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 25, 2025, 12:34 PM IST
  • ಫ್ರಿಜ್ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ
  • ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳಿರುತ್ತವೆ.
  • ಫ್ರೀಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಫ್ರಿಜ್ ಫ್ರೀಜರ್ ತುಂಬಾ ಐಸ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಇದೊಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕರಗಿ ನೀರಾಗುವುದು

ಫ್ರಿಜ್ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಫ್ರೀಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದು. ಹೀಗಾದಾಗ ಕೆಲವರು ಚಾಕು, ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಂಜು ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಫ್ರಿಜ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಟನ್ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಮಂಜನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ತೇವಾಂಶ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತೇವಾಂಶವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜರ್‌ನೊಳಗಿನ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಐಸ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ತೇವಾಂಶವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿರುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜರ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು  ಪದೇ ಪದೇ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : D-Martಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ... ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಶಾಪ್‌! ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಗೆ...

ರಬ್ಬರ್ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತಿರಬೇಕು. :
ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಜರ್ ಬಾಗಿಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತಿರಬೇಕು. ಗಾಳಿಯಾಡದ ರಬ್ಬರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹರಿದಿದ್ದರೆ, ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ :
ಫ್ರೀಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ರಚನೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ  ಫ್ರೀಜರ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು. ಫ್ರೀಜರ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫ್ರೀಜರ್‌ನೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ರೀಜರ್ ಒಳಗೆ ಐಸ್ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫ್ರೀಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಫ್ರೀಜರ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ : 
ಫ್ರೀಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಫ್ರೀಜರ್‌ನೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ರೀಜರ್‌ನೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದಿಂದ ಬರುವ ತೇವಾಂಶವು ಫ್ರೀಜರ್‌ನೊಳಗೆ ಘನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫ್ರೀಜರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಫ್ರಿಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಯಾಗುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ

ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ : 
ಫ್ರೀಜರ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ಫ್ರೀಜರ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ನೀವು ಫ್ರೀಜರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೀಜರ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಐಸ್ ಕರಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಫ್ರೀಜರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ಐಸ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತದೆ : 
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು.

