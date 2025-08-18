English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಿಸಬಹುದು !ಅದು ಕೂಡಾ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 18, 2025, 03:13 PM IST
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಫೋಟೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಫೋಟೋ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋ ನಿಮಗೆ  ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ  ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುಐಡಿಎಐ ಫೋಟೋ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಫೋಟೋ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ/ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಶುಲ್ಕ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೇವಲ 100 ರೂ.  ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು: ಫೋಟೋ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.

ಫೋಟೋ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನ :
ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ/ಶಾಶ್ವತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. 
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. 
ನಂತರ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. 
ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 
100 ರೂ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. 

ಹೊಸ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು? :
UIDAI ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ. 
ನಂತರ, My Aadhaar ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವು Aadhar Number / enrolment ID / Virtual IDಯಿಂದ ಇ-ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, CAPTCHA ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು OTP ಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. 
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇ-ಆಧಾರ್ PDF ಫೈಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? :
ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ 4 Capital Letter  + ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ (YYYY) ನಮೂದಿಸಿ.

ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?: 
ಫೋಟೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ನಂತರ, UIDAI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ mAadhaar ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಇ-ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಫೋಟೋವನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು? : 
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋ ಮಸುಕಾಗಿದ್ದರೆ  ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಂತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೋಟೋವನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Aadhaar cardAadhaar Card Photo ChangeUIDAIAadhaar Card Photo Change procedure

