ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಕಳುವಾದರೆ Googleನ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ! ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಈ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಜೋರಾಗಿ ರಿಂಗ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 20, 2025, 04:35 PM IST
  • ಇಂದು, ಫೋನ್‌ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
  • ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಬಹುದಾದ Google ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೊಂದಿದೆ.
  • ಗೂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಡಿವೈಸ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರ

ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಕಳುವಾದರೆ Googleನ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ! ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಇಂದು, ಫೋನ್‌ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.  ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು, ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.  ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಕಳುವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ?. ಫೋನ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಭಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಬಹುದಾದ Google ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೊಂದಿದೆ.  

ಇದು ಗೂಗಲ್‌ನ ಕೆಲಸವೇ? :
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಡಿವೈಸ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಜೋರಾಗಿ ರಿಂಗ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ ₹9,000ಕ್ಕೆ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿವೋದ ಜಲನಿರೋಧಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Google Find My Device ಎಂದರೇನು? : 
ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು Google Find My Device ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದು. ಇದು Google ಒದಗಿಸುವ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಕಳುವಾದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ Google ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ  ಲೋಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್  ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು.

Google Find My Device ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ? : 
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ Google Find My Device ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ. ಕಳೆದುಹೋದ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ Google ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಬಹುದು. 

ಫೋನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು : 
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನದಿಂದ "ಪ್ಲೇ ಸೌಂಡ್" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಜೋರಾಗಿ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ.  ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹುಡುಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, UPI ಪೇಮೆಂಟೂ ನಡೆಸಬಹುದು ! ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ BSNLನ ಈ ಫೋನ್

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಯಾರಿಗೋ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ Erase Device ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಇರೆಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ.  

1. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ Google ಖಾತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿ.
2.Find My Device ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
3.  ಲೋಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್  ಆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
4. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿ.

 

