  • Kannada News
  • Technology
  • ಫ್ರಿಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ! ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ

ಫ್ರಿಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ! ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ

ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಫ್ರಿಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 6, 2025, 02:55 PM IST
  • ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
  • ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡಿ.

ಫ್ರಿಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ! ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತದೆ.  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.  ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವೂ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಫ್ರಿಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಟೆಂಪರೆಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ :  
ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಮೊದಲು  ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ತಾಪಮಾನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ 4-5 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : WhatsApp Ban: ಇಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬ್ಯಾನ್

ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ ಸೀಲ್ : 
ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ತಾಪಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲಿನ ಸೀಲ್ ಸವೆದುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮುರಿದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.  

ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲ್  : 
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್  ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರುವುದು

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. )

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

FRIDGEFridge Cooling problemCooling problemFridge Hacksfridge Tip

