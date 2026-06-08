offline upi payment method: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ UPI ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. Google Pay, PhonePe, ಮತ್ತು Paytm ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದಂತಹ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NPCI) ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹೆಗೆ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ UPI ಬಳಸಲು ಏನು ಬೇಕು?
NPCI ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ UPI ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ (ನೆಟ್ವರ್ಕ್) ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು SMS ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಹಂತ 1: ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ *99# ಅನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸೇವೆ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, UPI ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಮೆನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಣ 2: 'ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ', 'ಹಣವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ', 'ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ' ಮತ್ತು 'ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್' ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 'ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು submit ಕೊಡಿ.
ಹಣ 3: ನಂತರ ನಿಮಗೆ UPI ಐಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ IFSC ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಹಣ 4: ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಂತರ, ನೀವು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಹಂತ 5: ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವಹಿವಾಟನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ UPI ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಹಣವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ಟೆಲಿಕಾಂ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಕೆಲವು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ SMS ಅಥವಾ ಕರೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಿರಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಪ್ಪಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಗೌಪ್ಯತೆ: ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಂತೆ, ನಿಮ್ಮ UPI ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೇವಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಲೇಖನ ಮಾತ್ರ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಹೊಣೆಗಾರನಲ್ಲ.)