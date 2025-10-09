English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮೆದುಳನ್ನು 240 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ! ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲು

ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೈವಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಆಣ್ವಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 9, 2025, 02:38 PM IST
  • ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?
  • ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ?
  • ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮೆದುಳನ್ನು 240 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ! ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲು

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಸ್ಟೀರಿಯೊ-ಸೆಕ್ ವಿ2 ಎಂಬ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಿಜಿಐ-ರಿಸರ್ಚ್‌ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸೆಲ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? : 
ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೈವಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಆಣ್ವಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಯೊ-ಸೀಕ್ ವಿ2 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ತಂತ್ರವು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜೀನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ? : 
ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅವರ ತಂಡವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಬಹುದು.

ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವವೇನು? : 
ಈ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹಳೆಯ, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇತರ ಹಲವು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೊಳೆತ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.

ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ ಮೆದುಳು ಎಲ್ಲಿದೆ? : 
1955ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ ಶವಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ವೆ ಎಂಬ ವೈದ್ಯರು ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ ಮೆದುಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಈ ಮೆದುಳನ್ನು ಸುಮಾರು 240 ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇತರ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಯರ್ ಕೂಲರ್ ಒಳಗೆ ಮೇಸನ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಏಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು? : 
ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೆದುಳು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಮರಣದ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿಗಳು ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಅಥವಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅಂಗಾಂಶದ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಜಿಐ-ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಲಿಯಾವೊ ಶಾ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಮಾದರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

