ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ Ultraviolette X47 Crossover ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ 'ಬ್ಯಾಟರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್' ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್-47 ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಬೈಕ್ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 1.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?
ಈ ಯೋಜನೆಯು 'ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್' (BaaS) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೈಕ್ ಚಾಸಿಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,499 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹82,956 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್
Green finance services ಒದಗಿಸುವ NBFC ಆದ Ecofy ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಅವರು ಬೈಕ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ..?
ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತರಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 605 ಹೊಸ EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿದ್ಧತೆ
ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ
ಬ್ಯಾಟರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.