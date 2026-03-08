English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ Ultraviolette X47 Crossover ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ Ultraviolette X47 Crossover ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ತನ್ನ X-47 ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಾಗಿ 'ಬ್ಯಾಟರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

Last Updated : Mar 8, 2026, 04:03 PM IST
  • ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ X-47 ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಾಗಿ 'ಬ್ಯಾಟರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್' ಯೋಜನೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2.50 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಈ ಬೈಕ್‌ಅನ್ನ ಕೇವಲ 1.49 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು

Trending Photos

GK: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Railway Ticket Clerk
GK: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಯುವತಿಯರೇ.. ಬಾಯ್ಸ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮುಖ, Zero ಸೈಜ್‌, ಕೆಂಪು ತುಟಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ..! ಅವರಿಗೆ ಏನ್‌ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon7
INTERESTING FACTS
ಯುವತಿಯರೇ.. ಬಾಯ್ಸ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮುಖ, Zero ಸೈಜ್‌, ಕೆಂಪು ತುಟಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ..! ಅವರಿಗೆ ಏನ್‌ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ..?
Ind vs Nz; T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ.. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟೀಮ್‌ಗೂ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು!
camera icon7
Ind vs Nz; T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ.. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟೀಮ್‌ಗೂ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
camera icon5
Rakshit shetty facebook post
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ Ultraviolette X47 Crossover ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ 'ಬ್ಯಾಟರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್' ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್-47 ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಬೈಕ್ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 1.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬ್ಯಾಟರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

ಈ ಯೋಜನೆಯು 'ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್' (BaaS) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೈಕ್ ಚಾಸಿಸ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,499 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹82,956 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್

Green finance services ಒದಗಿಸುವ NBFC ಆದ Ecofy ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಅವರು ಬೈಕ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ..?

ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತರಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 605 ಹೊಸ EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿದ್ಧತೆ

ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ

ಬ್ಯಾಟರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Electric Bike OfferUltraviolette X-47 priceBattery Flex PlanBattery as a Service modelLow cost electric bike

Trending News