Electric Scooter V/S Electric Bike : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV bikes) ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಇವಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬಹುತೇಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ? ಎಂಬುವುದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Best Ev Bikes and Scooters : ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದರ ಕಡೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು: Ola S1, Ather 450X, Bajaj Chetak and TVS iQubeನಂತಹ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು 'ಸ್ಟೆಪ್-ಥ್ರೂ' (Step-through) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳು: Ultraviolet F77 ಮತ್ತು Revolt RV400 ನಂತಹ ಇವಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾಗಿದ್ದು, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ವಿನ್ಯಾಸದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುವವರು ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು..
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವೇಗ (EV Bikes Performance & Speed) : ಇವಿ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ರಿಂದ 20 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ (kW) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೋಟಾರ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಗಂಟೆಗೆ 100 ರಿಂದ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲವು, ಇದು ಹೆದ್ದಾರಿ (Highway) ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಟೆಗೆ 80 ರಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 80 ರಿಂದ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ (ev scooter mileage) ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇವು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ : ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಆಪ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರಿಜೆನೆರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟಾರ್ಕ್ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ (Under-seat storage) ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಉತ್ತಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ? : ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣ 30 ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ, ಬಜೆಟ್ ಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬಳಸುವಂತಹ ಸುಲಭ ವಾಹನ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ, ಪವರ್, ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು..
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವಿ ಬೈಕ್, ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ 'ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್' ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.