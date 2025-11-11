English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು..!

ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು..!

ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 11, 2025, 06:51 PM IST
  • ವೆಸ್ಪಾ ತನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ
  • ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು

ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು..!

ವಿಡಾ VX2: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ. ಇದು ಕೇವಲ ₹70,000 ರಿಂದ ₹1.05 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ EV ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು VX2 Go, VX2 Plus, ಮತ್ತು VX2 Pro ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. VX2 Go 2.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 92 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. VX2 ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯು 3.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 142 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

ಗೊಗೊರೊ ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್: ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ನಗರ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.20 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 150 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದರ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಗಂಟೆಗೆ 60+ ಕಿ.ಮೀ. ಇದರ ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್ 2.5 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ (GX250). ಕರ್ಬ್ ತೂಕ 122 ಕೆಜಿ. ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್: ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಬರ್ಗ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ.ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರ ವೇಗ ಮಿತಿ ಗಂಟೆಗೆ 30 ಕಿ.ಮೀ. ಇದು 4 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 110 ಸಿಸಿ ಮೋಟಾರ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಗೊಗೊರೊ 2 ಸರಣಿ: ಇದನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಗೊಗೊರೊ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ-ವಿನಿಮಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಪ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಇದು ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.50 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 170 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಗಂಟೆಗೆ 30 ಕಿ.ಮೀ. ಇದು 7 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಪೀಕ್, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 196 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್. ಕರ್ಬ್ ತೂಕ 122 ಕೆಜಿ. ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ವೆಸ್ಪಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್: ವೆಸ್ಪಾ ತನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.70 ಲಕ್ಷ.ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 3.5 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೇಗ ಮಿತಿ ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ. 4 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಪೀಕ್ ಎಂದರೆ 110 ಸಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಪವರ್. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

