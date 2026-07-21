/RTO ನೋಂದಣಿ ಬೇಡ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಕೇವಲ ₹52,999ಕ್ಕೆ EOX E2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್

EOX E2 Electric Scooter: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ EOX E2 Low Speed Electric Scooter ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1,05,998 ಆಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹52,999ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
RTO ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
EOX E2 ಒಂದು Low-Speed Electric Scooter ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಗದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ RTO ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
60–70 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್
ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 60 ರಿಂದ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೇಂಜ್ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿ, ವಾಹನದ ಲೋಡ್ ಹಾಗೂ Eco Mode ಬಳಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ರಿಮೂವಬಲ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ
EOX E2ಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದರ Removable Lithium Battery. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಟರಿ 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ Fireproof Coating ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಧೂಳು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ Auto Cut-Off Charger ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್
EOX E2 ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು:
* Emergency Ride Mode
* Reverse Gear
* Parking Mode
* Anti-Theft Lock System
* USB Charging Port
* DRL Front Lamp
* Portable Charger
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ
EOX E2 ಸ್ಕೂಟರ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ.
ವಾಹನದ ಉದ್ದ – 1770 mm
ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ – 800 mm
ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ – 168 mm
ವೀಲ್ಬೇಸ್ – 1360 mm
ಒಟ್ಟು ತೂಕ – 70 ಕೆಜಿ
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ.
ICAT ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, EOX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ICAT (International Centre for Automotive Technology) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದು ವಾಹನವು ನಿಗದಿತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
EOX E2 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವವರು:
* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು
* ಗೃಹಿಣಿಯರು
* ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು
* ದಿನನಿತ್ಯದ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು
ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
EOX E2 ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ, ವಾಹನದ ವಾರಂಟಿ, ಮಾರಾಟಾನಂತರದ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ರಿಮೂವಬಲ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ EOX E2 Low Speed Electric Scooter ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.