EOX ROX Electric Scooter: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ EOX ROX Electric Scooter ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1,24,999 ಇದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 48% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದಿ ಇದು ಈಗ ಕೇವಲ ₹64,999 ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಬೆಲೆ ಆಫರ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
EOX ROX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 48V ರಿಮೂವಬಲ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 50 ರಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೈರ್ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಆಟೋ ಕಟ್-ಆಫ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಆಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನದ ಭದ್ರತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ EOX ROX ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಉದ್ದ 1770 ಮಿ.ಮೀ, ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 800 ಮಿ.ಮೀ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 100 ಮಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 90 ಕೆ.ಜಿ. ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ Emergency Ride Mode, Parking Mode, Reverse Gear ಹಾಗೂ USB Charging Port ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಬಳಸಿ ವಾಹನವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಹಾಗೂ ಆಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಹನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾದರಿ Non-RTO Electric Scooter ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ (Driving Licence) ಅಥವಾ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ EOX ROX ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯದ ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್, EMI ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದು, ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಆಫರ್ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.