/Electric Vehicle News: 2028ರ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Electric Vehicle News: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಸಾವುಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಇದ್ದರೂ ವಾಹನಸಂಚಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 2028ರ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ (Electric Vehicle) ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ (Electric Vehicle) ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಆಗ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಾಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದುದರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ (Electric Vehicle) ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಒಟ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 67ರಷ್ಟು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹೋಗೆ ವಾಯುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 2028ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಧಾರಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಧಾರಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ!
ಈಗಾಗಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಅವರು 2028ರವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಗಳು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.