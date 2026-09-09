Electric Car vs CNG Car: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು (EV) ಹಾಗೂ CNG ಕಾರುಗಳತ್ತ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ CNG, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 41.95% ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳ 40.85% ಪಾಲನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೀರಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ EV ಅಥವಾ CNG ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ. ಕೇವಲ ಮೈಲೇಜ್ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸುತ್ತೀರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇ, CNG ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
EV ಕಾರಿನ Running Cost ಎಷ್ಟು?
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ. MG Motor India ನೀಡಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ EVಯ running cost ಸುಮಾರು ₹1ರಿಂದ ₹2.5 ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ. ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಈ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹3.5ರಿಂದ ₹7 ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ದರ, ವಾಹನದ efficiency ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವವರಿಗೆ EV ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯ.
CNG ಕಾರಿನ Running Cost
CNG ಕಾರುಗಳು ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ CNG ಕಾರಿನ running cost ಸುಮಾರು ₹2.5ರಿಂದ ₹4.5 ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ. ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ CNG ಬೆಲೆ, ಕಾರಿನ ನೈಜ ಮೈಲೇಜ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ವೆಚ್ಚ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ CNG ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. CNG ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
Maintenance ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದೆ?
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ EVಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಇದೆ. EVಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಜಿನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್, ಕ್ಲಚ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂನಂತಹ ಹಲವು ಭಾಗಗಳ ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ CNG ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ CNG ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ EV ಖರೀದಿಸುವವರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಾರಂಟಿ, ಬದಲಿ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ವಾಹನದ ಒಟ್ಟು ownership cost ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ವಿಮೆ, ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ battery-related ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
BaaS ಮಾದರಿ ಎಂದರೇನು?
ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ Battery-as-a-Service (BaaS) ಮಾದರಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ, ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಳಕೆ ಮುಂತಾದ ಷರತ್ತುಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ BaaS ಇರುವ EV ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ex-showroom ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಯಾರಿಗೆ EV ಸೂಕ್ತ?
ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ EV ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು:
* ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ
* ಪ್ರತಿದಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ
* ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹುತೇಕ ನಿಗದಿತವಾಗಿದ್ದರೆ
* ಕಡಿಮೆ maintenance ಬೇಕಿದ್ದರೆ
* ಕಾರನ್ನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೆ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ EVಯ running cost ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಯಾರಿಗೆ CNG ಕಾರು ಸೂಕ್ತ?
CNG ಕಾರು ಈ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಬಹುದು:
* ಮನೆಯಲ್ಲಿ EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದವರು
* ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ CNG ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರುವವರು
* ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು
* ವೇಗವಾಗಿ refuel ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುವವರು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವವರಿಗೆ CNG ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
ಹಾಗಾದರೆ EV ಅಥವಾ CNG—ಯಾವುದು ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ running cost ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ maintenance ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ charging ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ EV ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, CNG ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, CNG ಕಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡಬೇಡಿ. ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ, ಸಾಲದ EMI, ವಿಮೆ, maintenance, charging/fuel cost, battery warranty ಮತ್ತು resale value ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5–10 ವರ್ಷಗಳ ownership cost ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ CNG, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು EVಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟ ಪಾಲು ಪಡೆದಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.