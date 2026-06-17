How Telegram Was Born?: ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ (Telegram) ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಗದ ಸಂದೇಶ ವಿನಿಮಯ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ (Pavel Durov) ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ನಿಕೊಲಾಯ್ ಡುರೊವ್ (Nikolai Durov) 2013ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿ ಸಂವಹನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಪಾವೆಲ್ ಡುರೋವ್ ಅವರನ್ನ ಅನೇಕರು "ರಷ್ಯಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್" ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ VKontakte (VK) ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದನ್ನ "ರಷ್ಯಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದಾಗ, ಡುರೋವ್ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.
2013ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಾದಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಾವಿರಾರು ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪುಗಳು, ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿವೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ "ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಚಾಟ್" ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಬಯಸಿದರೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಕೇವಲ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೇ, ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ.
ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ
2011ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಟಗಳನ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ VK ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ಆದರೆ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೋವ್ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಅವರು VKನಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 2014ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಅನುಭವವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿತು.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ರಷ್ಯಾದ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನವನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ, ಪಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲೈ ಡುರೋವ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಜನ್ಮ ತಾಳಿತು. ಪಾವೆಲ್ ಸಹೋದರ ನಿಕೊಲೈ ಡುರೋವ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ MTProto ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಧರಿಸಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂದೇಶಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಒತ್ತು: ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ "Secret Chats" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು.
ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ಗಳು: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಸೂಪರ್ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಲ್ ಹಂಚಿಕೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾದವು.
ಬಹು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ: ಮೊಬೈಲ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಖಾತೆಯನ್ನ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು.
ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ಗೆ ಸವಾಲು: WhatsApp ತನ್ನ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2021ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದರು.
ವಿವಾದಗಳು: ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀತಿಗಳು ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಚಳವಳಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅತಿರೇಕಿ ಗುಂಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಸಗಿಯೇ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಟ್ಗಳು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. "Secret Chat" ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಗೌಪ್ಯತಾ ತಜ್ಞರು Signal ಅನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
1 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರಿ!
ದುಬೈ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂವಹನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ತಲುಪುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗದ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೋವ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ, ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ವೇದಿಕೆ, ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.