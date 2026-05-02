Extremely Severe Alert: ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ “Extremely Severe Alert” ಎಂಬ ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಏಕಾಏಕಿ ಅಲರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂದೇಶ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
Extremely Severe Alert: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ “Extremely Severe Alert” ಎಂಬ ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶದ ಅಲಾರಾಂ ಸದ್ದು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಸಹ ಈ ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಇದು ʼಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿನೂತನ ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆʼಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು (ಮೇ 2, 2026 ಶನಿವಾರ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NDMA) ನಡೆಸಿದ ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ “Extremely Severe Alert” ಎಂಬ
ಏಕಾಏಕಿ ಅಲರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“Extremely Severe Alert” ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:
ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅಲರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದ “Extremely Severe Alert” ಹೊಸ Cell Broadcast ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಏನಿದು “Extremely Severe Alert”?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭೂಕಂಪ, ಸುನಾಮಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ನಂತಹ ಮುಂತಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ Cell Broadcast ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ನಡೆಸಿದ “Extremely Severe Alert” ಸಂದೇಶ ಅಲರ್ಟ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದೇಶವೇನು?
ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜನರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಲರ್ಟ್ ಅಲಾರಾಂ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ:-
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ವಿಪತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ದೇಶೀಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ʼಜಾಗೃತ ನಗರೀಕರು, ಸುರಕ್ಷಿತ ರಾಷ್ಟ್ರʼ. ಈ ಸಂದೇಶವು ಬಂದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ- ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
"Extremely Severe Alert” ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:
>> ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಭೂಕಂಪ, ಪ್ರವಾಹ, ಸೈಕ್ಲೋನ್) ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ
>> SMS ಅಲ್ಲದೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ
>> ಫೋನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲೌಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಬರಲಿದೆ.