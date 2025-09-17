ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕವೂ ಬೇಡ, ಆಪರೇಶನೂ ಬೇಡ ! ಇದೊಂದು ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದು ಮಂಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ ! ವೈದ್ಯ ಲೋಕದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ

ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಯನ್ನು (Eye Drop)ಅನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ನ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬಯಸದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಈ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? :
ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು 776 ಜನರು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹನಿ ಪೈಲೊಕಾರ್ಪೈನ್ ಮತ್ತು ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜನರನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಕ್ಲೋಕಾರ್ಪೈನ್ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೈಲೊಕಾರ್ಪೈನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು? :
ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ರೋಗಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ರೋಗಿಗಳು ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.45 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 1% ಪೈಲೊಕಾರ್ಪೈನ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನ 99% ಜನರಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. 2% ಪೈಲೊಕಾರ್ಪೈನ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, 69% ಜನರು ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 3% ಪೈಲೊಕಾರ್ಪೈನ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, 84% ಜನರು ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆಯೇ? :
ಈ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ತಲೆನೋವು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು.
