ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕವೂ ಬೇಡ, ಆಪರೇಶನೂ ಬೇಡ ! ಇದೊಂದು ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದು ಮಂಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ ! ವೈದ್ಯ ಲೋಕದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ

ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬಯಸದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಈ  ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 17, 2025, 05:32 PM IST
  • ವಿಶೇಷ Eye Drop ಅನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಈ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ನ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕವೂ ಬೇಡ, ಆಪರೇಶನೂ ಬೇಡ ! ಇದೊಂದು ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದು ಮಂಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ ! ವೈದ್ಯ ಲೋಕದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ

ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಯನ್ನು (Eye Drop)ಅನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ನ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.  ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿನ  ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬಯಸದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಈ  ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? : 
ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು 776 ಜನರು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ  ಈ ವಿಶೇಷ  ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.  ಈ ಹನಿ ಪೈಲೊಕಾರ್ಪೈನ್ ಮತ್ತು ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜನರನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಕ್ಲೋಕಾರ್ಪೈನ್ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೈಲೊಕಾರ್ಪೈನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು? :
 ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ರೋಗಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ರೋಗಿಗಳು ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ಚಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.45 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 1% ಪೈಲೊಕಾರ್ಪೈನ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನ 99% ಜನರಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. 2% ಪೈಲೊಕಾರ್ಪೈನ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, 69% ಜನರು ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 3% ಪೈಲೊಕಾರ್ಪೈನ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, 84% ಜನರು ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆಯೇ? :
ಈ  ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ತಲೆನೋವು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು  ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

