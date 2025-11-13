English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಪೇಸ್‌ಬುಕ್‌..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್‌, ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್‌, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್‌

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಬಳಕೆದಾದರಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ “ಲೈಕ್” ಮತ್ತು “ಕಾಮೆಂಟ್” ಬಟನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 13, 2025, 12:13 PM IST
  • ಮೆಟಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ
  • ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2026ರಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಟನ್‌ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

Facebook Like Button: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಬಳಕೆದಾದರಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ “ಲೈಕ್” ಮತ್ತು “ಕಾಮೆಂಟ್” ಬಟನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ 2009ರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್‌ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಆಗ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಯಿತು. ನಂತರ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಬಾಹ್ಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಸುದ್ದಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದಲೇ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್‌ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಬಟನ್‌ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: AI ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಹೊರತು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಷ್ಟೇ!

ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2026ರಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಟನ್‌ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸುದ್ದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.

ಮೆಟಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ — ತಾಂತ್ರಿಕ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳೆಯ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಬಟನ್‌ಗಳು ಈಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಡೇಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಲು ಮೆಟಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು..!

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಟಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕೋಡ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದೂ ಸಾಧ್ಯ.

