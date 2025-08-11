ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಆರಂಭ: ಏನಿದು? ಇದರ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ? ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

FASTag Annual Pass: ದೇಶದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರು, ಜೀಪ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಅದುವೇ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್. ಈ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (ಕಾರು, ಜೀಪ್, ವ್ಯಾನ್) ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 3000 ರೂ. ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು 200 ಟೋಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ 1 ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 60 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ?
ಈ ಯೋಜನೆ NHAI ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoRTH) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
* ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ
* ಮುಂಬೈ-ನಾಸಿಕ್
* ಮುಂಬೈ-ಸೂರತ್
* ಮುಂಬೈ-ರತ್ನಗಿರಿ
ಆದರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಂಬೈ-ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ, ಮುಂಬೈ-ನಾಗ್ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ, ಅಟಲ್ ಸೇತು, ಆಗ್ರಾ-ಲಕ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ, ಅಹಮದಾಬಾದ್-ವಡೋದರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು?
* ರಾಜ್ಮಾರ್ಗ್ ಯಾತ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ NHAI/MoRTH ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
* ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. (FASTag ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು)
* ರೂ. 3000 ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ (UPI, ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ).
* ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ FASTag ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ನೀವು SMS ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
* ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ: ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
* ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
* ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಆಯ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
* ಸ್ವಯಂ ನವೀಕರಣವಿಲ್ಲ: ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮರು-ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
ಇದು ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಅಂತರ-ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.