ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಅಸಲಿಯೋ? ನಕಲಿಯೋ? ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು! ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

how to check Gold Purity: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 12, 2025, 06:26 AM IST
    • ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ
    • ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ
    • ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಐದು ಸುಲಭ ತಂತ್ರಗಳು

ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಅಸಲಿಯೋ? ನಕಲಿಯೋ? ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು! ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Gold Purity check: ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಐದು ಸುಲಭ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು kt ಅಥವಾ k ನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, 99.9 ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 18k ಚಿನ್ನವು 18 ಭಾಗ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 6 ಭಾಗ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಭರಣವು 75 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯು ವಂಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಐದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಚಿನ್ನ ನಕಲಿಯೇ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ವಿನೆಗರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಚಿನ್ನದ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಯಿರಿ. ಚಿನ್ನವು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ, ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಆಮ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹವಿದ್ದರೆ, ಆಮ್ಲ ಮಿಶ್ರಣವು ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಲೋಹಗಳು ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಬಳಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನವು ಆಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೇಲುವ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಚಿನ್ನವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಹವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನವು ತೇಲುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಲೋಗೋ: ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ISI ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಬುದು ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (BIS) ಹೊರಡಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುರುತು. ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು.

