ಸೇಲ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ Flipkart ಮತ್ತು Amazon :ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ 2025 ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೈವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇದು ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೇಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ :
ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎನ್ನುವವ ರು ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಗ್ಗದ Oppo ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ :
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಸೇಲ್ ಪೇಜ್ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ICICI ಮತ್ತು Axis ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ 10% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 10% ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋನ್ಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ :
ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಉತ್ತಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ Galaxy Book4 ಅನ್ನು 40 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇಲ್ ದಿನಾಂಕ ಬರುವವರೆಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಐಫೋನ್ 16 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ Samsung Galaxy A17 5G ಬಿಡುಗಡೆ: AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯ :
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸೇಲ್ನ ಡೇಟಾ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. SBIನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 10% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೇಲ್ ಪುಟದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸೇಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ICICI ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 5% ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.