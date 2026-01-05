English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಲ್: ಕೇವಲ 5,999 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಲ್: ಕೇವಲ 5,999 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹5,999ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 5, 2026, 12:29 PM IST
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ AI+ ಪಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಕೇವಲ ₹5,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿರಿ
  • ಇದು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ & 10W USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌..!
camera icon6
Gilli
ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌..!
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯ! ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
Cockroach
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯ! ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ಲ..
ಕಾವ್ಯಾನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಸುದೀಪ್‌
camera icon6
Bigg Boss Kannada
ಕಾವ್ಯಾನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಸುದೀಪ್‌
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ : ಜ.16 ರಿಂದ ಫೆ.23 ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..!
camera icon6
Ruchak Rajyog 2026 Effects
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ : ಜ.16 ರಿಂದ ಫೆ.23 ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..!
ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಲ್: ಕೇವಲ 5,999 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

AI Plus Plulse Smartphone: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಬಿಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2ರಿಂದ ಜನವರಿ 6ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ₹5,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ  ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಅವುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆ

ರಿಯಲ್‌ಮಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಮಾಧವ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಸ್ವದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ AI+ ಪಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ₹7,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಫೋನ್ ಈಗ ₹2,000 ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ₹5,999ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹4,350 ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ 2,000 ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೂಷಣೆ! RBI ಹೊಸ ನಿಯಮವೇನು?

AI+ ಪಲ್ಸ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಈ ಫೋನ್ 4GB RAM + 64GB ಮತ್ತು 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯು 6.7-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಫೋನ್ 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 400 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 2D ಗ್ಲಾಸ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಯುನಿಸ್ಕಾಕ್ T615 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 6GB RAM ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು nxtQ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇರುವವರಿಗೆ 3,000ರೂ. ಖಾತೆಗೆ

ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಫೋನ್ 4G/3G/2G ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೊತೆಗೆ 10W USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 3.5mm ಆಡಿಯೋ ಜ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP AI ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Flipkart Big Bachat Sale 2026SmartphoneAI Plus Plulse SmartphoneFlipkart Offer4G Smartphones

Trending News