AI Plus Plulse Smartphone: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಬಿಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2ರಿಂದ ಜನವರಿ 6ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ₹5,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆ
ರಿಯಲ್ಮಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಮಾಧವ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಸ್ವದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ AI+ ಪಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ₹7,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಫೋನ್ ಈಗ ₹2,000 ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ₹5,999ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹4,350 ಉಳಿಸಬಹುದು.
AI+ ಪಲ್ಸ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಈ ಫೋನ್ 4GB RAM + 64GB ಮತ್ತು 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯು 6.7-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಫೋನ್ 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 400 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 2D ಗ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಯುನಿಸ್ಕಾಕ್ T615 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 6GB RAM ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು nxtQ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಫೋನ್ 4G/3G/2G ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೊತೆಗೆ 10W USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 3.5mm ಆಡಿಯೋ ಜ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP AI ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.