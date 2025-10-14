Flipkart Diwali Sale 2025: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ "ಬಿಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಲ್" ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 15,000ರೂ.ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಯಾವ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ರಿಯಲ್ಮಿ P4 5G: ರಿಯಲ್ಮಿ P4 5G ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಫೋನ್. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50MP AI ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ICICI ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ₹15,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೊಟೊರೊಲಾ G96: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮೊಟೊರೊಲಾ G96 ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 2 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 6.67-ಇಂಚಿನ pOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು SBI ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಇದು ₹15,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F36 5G: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F36 5G ಫೋನ Exynos 1380 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6.7-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು OIS ಜೊತೆಗೆ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ SBI ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 15,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 2 ಪ್ರೊ: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ಗಳು ಈಗ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ. CMF ಫೋನ್ 2 ಪ್ರೊ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊ 5G ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6.77-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. SBI ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.