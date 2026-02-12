English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫುಡ್‌ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ! ಪೈಲಟ್‌ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಹಾರ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫುಡ್‌ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ! ಪೈಲಟ್‌ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಹಾರ

Flipkart: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಈಗ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 12, 2026, 11:01 AM IST
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ವಾಲ್‌ಮಾರ್ಟ್ ಒಡೆತನದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫುಡ್‌ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ! ಪೈಲಟ್‌ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಹಾರ

Flipkart: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಈಗ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ವಾಲ್‌ಮಾರ್ಟ್ ಒಡೆತನದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೇ-ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಫೆಬ್ರವರಿ 13ಕ್ಕೆ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ FY25ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, FY30ರ ವೇಳೆಗೆ 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿತ ಓಪನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ (ONDC) ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದೋ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾವಾ-ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ರೋಚಕ ಕಥೆ

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾದಿದೆ.
 

