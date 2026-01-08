English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಫರ್‌: ಕೇವಲ ₹3,999ಗೆ Vivo T4 Pro 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ...

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಫರ್‌: ಕೇವಲ ₹3,999ಗೆ Vivo T4 Pro 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ...

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವೋ ಟಿ4 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 8, 2026, 04:14 PM IST
  • Vivo T4 Pro 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಇದು 6.77 ಇಂಚಿನ AMOLED 3D ಬಾಗಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ & 4500 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಫರ್‌: ಕೇವಲ ₹3,999ಗೆ Vivo T4 Pro 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ...

Vivo T4 Pro 5G Smartphone: ಜನಪ್ರಿಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ವಿವೋ ಟಿ4 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Vivo T4 Pro 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Vivo ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ Meet ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 6.77 ಇಂಚಿನ AMOLED 3D ಬಾಗಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪರದೆಯು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 4500 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರವೂ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್..

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಸೋನಿ OIS ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50MP ಸೋನಿ 3x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.   

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 6500mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ 90W ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು IP68/IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಫಂಟೌಚ್ OS 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 

ಈ ಮೊಬೈಲ್‌ನ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಬೆಲೆ 27,999 ರೂ., 8GB RAM ಮತ್ತು 256GBಗೆ 34,999 ರೂ. ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಗೆ 36,999 ರೂ. ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮಹಾ ಸಮರ! ಬಿಳಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದರ ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರದ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 32,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ 27,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಶೇ.15ರಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 2,350 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಅಲ್ಲದೆ HDFC, SBI ಮತ್ತು Axis ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಫೋನಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ 3,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

