ನೀವು 18-25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18-25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕರು ಜೆಮಿನಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗೂಗಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಉಚಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಜಿಯೋ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 35,000. ಆದರೆ ಜಿಯೋದ ಕೊಡುಗೆಯು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯು 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ AI ಪರಿಕರಗಳು, 2TB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ರಚನೆ ಸೇವೆಯಾದ Video3 ಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಫರ್ನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಮೊದಲು, ನೀವು ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು MyJio ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು "ಈಗಲೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಫರ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಫರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ Google ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಫರ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ರೂ. 350 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ 5G ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಲಾಭಗಳು:
ಈ ಆಫರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ.. ಇದು ಜೆಮಿನಿ AI ಪ್ರೊ ಯೋಜನೆ. ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಪ್ರೊ ಗೂಗಲ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ AI ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಡಿಂಗ್, ಬರವಣಿಗೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 2TB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, Gmail, Google ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು AI-ಚಾಲಿತ ಪರಿಕರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 8-ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಟೊರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. ಸಂಭಾಷಣೆ, ಧ್ವನಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಟ್ಬುಕ್ LM, ಸಂಶೋಧನೆ, ಜೆಮಿನಿ ಲೈವ್, Google Workspace ನಲ್ಲಿ AI ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು Wisk Animate ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.