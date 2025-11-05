English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್!‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್‌ಷನ್‌ ಫುಲ್‌ ಫ್ರೀ! 35,000 ರೂ. ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್!‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್‌ಷನ್‌ ಫುಲ್‌ ಫ್ರೀ! 35,000 ರೂ. ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

Free Gemini AI subscription for Jio users who are students : ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಉಚಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಜಿಯೋ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 5, 2025, 10:26 AM IST
  • ಜಿಯೋದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯು 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
  • ಇದು ಸುಧಾರಿತ AI ಪರಿಕರಗಳು, 2TB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ರಚನೆ ಸೇವೆಯಾದ Video3 ಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ

Trending Photos

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon7
Winter drinks tips
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೇವತೆಯಾದ್ರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಬಂಧಿ! 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Silk Smitha
ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೇವತೆಯಾದ್ರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಬಂಧಿ! 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತು ಅಂತ ಖರೀದಿಸೋ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಸ..
camera icon7
Gold investment tips
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತು ಅಂತ ಖರೀದಿಸೋ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಸ..
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೆನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖರೀದಿಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ !
camera icon9
Gold
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೆನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖರೀದಿಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ !
ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್!‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್‌ಷನ್‌ ಫುಲ್‌ ಫ್ರೀ! 35,000 ರೂ. ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

Free Gemini AI subscription for Jio users who are students: ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗೂಗಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಉಚಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಜಿಯೋ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನೀವು 18-25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18-25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕರು ಜೆಮಿನಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗೂಗಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಉಚಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಜಿಯೋ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 35,000. ಆದರೆ ಜಿಯೋದ ಕೊಡುಗೆಯು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹6,799ಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿಯ 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಜಿಯೋದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯು 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ AI ಪರಿಕರಗಳು, 2TB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ರಚನೆ ಸೇವೆಯಾದ Video3 ಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಫರ್‌ನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಮೊದಲು, ನೀವು ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು MyJio ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು "ಈಗಲೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಫರ್‌ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಫರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ Google ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್‌ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಫರ್‌ನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ರೂ. 350 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ 5G ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗಳಿವು ! ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ 2025ರ ಈ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೀಸರ್ ಗಳು

ಲಾಭಗಳು:
ಈ ಆಫರ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ.. ಇದು ಜೆಮಿನಿ AI ಪ್ರೊ ಯೋಜನೆ. ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಪ್ರೊ ಗೂಗಲ್‌ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ AI ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಡಿಂಗ್, ಬರವಣಿಗೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 2TB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, Gmail, Google ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು AI-ಚಾಲಿತ ಪರಿಕರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 8-ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಟೊರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. ಸಂಭಾಷಣೆ, ಧ್ವನಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಟ್‌ಬುಕ್ LM, ಸಂಶೋಧನೆ, ಜೆಮಿನಿ ಲೈವ್, Google Workspace ನಲ್ಲಿ AI ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು Wisk Animate ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
 

Jio UsersReliance JioMukesh AmbanilFree AI subscriptiongemini ai

Trending News