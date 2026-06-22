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Low Price Recharge: ಉಚಿತ ಸಿಮ್‌, ದಿನನಿತ್ಯ 2 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ! ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಇದು

ಗ್ರಾಹಕರೂ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಬೆಲೆಯ ಸಿಮ್‌ ಯಾವುದೆಂದು ಹುಡುಕೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಬೆಲೆಯ ಸಿಮ್‌ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದಿನನಿತ್ಯ 2 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 22, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:44 PM IST
Low Price Recharge: ಉಚಿತ ಸಿಮ್‌, ದಿನನಿತ್ಯ 2 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ! ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಇದು

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Prajwal B

Prajwal B

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