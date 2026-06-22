Recharge Offer: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ವರೆಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ (Mobile Recharge) ಬೆಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆವರೆಗೂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಾಹಕರೂ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆಯ ಸಿಮ್ ಯಾವುದೆಂದು ಹುಡುಕೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆಯ ಸಿಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದಿನನಿತ್ಯ 2 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್, ಇದೀಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ರೂ. 51 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಡೇಟಾ, ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
BSNL ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಜೂನ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ BSNL ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಜಸ್ಟ್ 51 ರೂ.ಗೆ 2GB ಡೇಟಾ!
ಹೌದು, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ರೂ.51 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಫ್ರೀ ಸಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯ!
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ, ಅದು ಫ್ರೀ ಸಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ BSNL ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 51 ರೂ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಫ್ರೀ ಸಿಮ್ ಜೊತೆ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ BSNL ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಮ್ ಪಡೆದು, ಈ ಅದ್ಭುತ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಉಚಿತ ಸಿಮ್ನೊಂದಿಗೆ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದೊಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು 100 SMS ಗಳಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದೀಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇವಲ 51 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.