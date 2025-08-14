ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಬಹುದು!ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ದರ ಅನ್ವಯ

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ. ಈ ದಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸುದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಉದ್ದವಾದ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವ ದಿನ. NHAI ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಣವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 15 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
3000 ರೂ.ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಯೋಜನೆ ಏನು? :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 3000 ರೂ. ಪಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ಬಾರಿ ಟೋಲ್ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಲು ಕೇವಲ 15 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು? :
ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ 3000 ರೂ. ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ರಾಜಮಾರ್ಗಯಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, NHAI ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ನೀವು ರಾಜಮಾರ್ಗಯಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು NHAIಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ?:
ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ ಆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ 3000 ರೂ. ಪಾವತಿ ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ? :
ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ವಾಹನದ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?:
ಈ ಪಾಸ್ ಕಾರುಗಳು, ಜೀಪ್ಗಳು, ವ್ಯಾನ್ಗಳಂತಹ ಖಾಸಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು, ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಟ್ರಕ್ಗಳು, ಬಸ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? :
ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.