English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಬಹುದು!ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ದರ ಅನ್ವಯ

ಪದೇ ಪದೇ  ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್  ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆ ನಾಳೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಣವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 15 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.    

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 14, 2025, 03:37 PM IST
  • ನಾಳೆಯಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಆರಂಭ
  • 3000 ರೂ.ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು
  • ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು?

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು
camera icon5
Gajakesari Rajayoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ
camera icon6
air india
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ :ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ, ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ !ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
camera icon5
Shukradese
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ :ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ, ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ !ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ
camera icon9
Ragi Mudde
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಬಹುದು!ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ದರ ಅನ್ವಯ

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ. ಈ ದಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸುದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಉದ್ದವಾದ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವ ದಿನ. NHAI ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್  ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ  ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಣವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 15 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.  

3000 ರೂ.ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಯೋಜನೆ ಏನು? :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 3000 ರೂ. ಪಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ಬಾರಿ ಟೋಲ್ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಲು ಕೇವಲ 15 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಾ...?

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು? :
ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ 3000 ರೂ. ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ರಾಜಮಾರ್ಗಯಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, NHAI ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ನೀವು ರಾಜಮಾರ್ಗಯಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು NHAIಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ?: 
ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ ಆ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ 3000 ರೂ. ಪಾವತಿ ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ? :
ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ವಾಹನದ ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಕ್‌... ಭಾರತದ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?:
ಪಾಸ್ ಕಾರುಗಳು, ಜೀಪ್‌ಗಳು, ವ್ಯಾನ್‌ಗಳಂತಹ ಖಾಸಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು, ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳು, ಟ್ರಕ್‌ಗಳು, ಬಸ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? : 
ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.  ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 
 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

FASTAGfastag passFastag annual passIndependence Day

Trending News