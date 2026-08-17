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Full HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Android TV: ಕೇವಲ ₹15,499ಕ್ಕೆ 43 ಇಂಚಿನ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

VW43AQ3ನಲ್ಲಿ Android TV ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು Quad-Core Processor ನೀಡಲಾಗಿದೆ̤ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹29,999 ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ ಶೇ.48ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೇವಲ ₹15,499ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. 

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 17, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:52 PM IST
Full HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Android TV: ಕೇವಲ ₹15,499ಕ್ಕೆ 43 ಇಂಚಿನ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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