43 Inch Smart TV: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ 43 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ, QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Android TV ಮತ್ತು ಹಲವು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ VW 109 cm (43 Inches) Spectra Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ3 ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹29,999 ಆಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ.48ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇವಲ ₹15,499ಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಮನೆ ಬಳಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ, OTT ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
₹29,999 ಟಿವಿ ₹15,499ಕ್ಕೆ!
VW43AQ3 ಮಾದರಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹29,999 ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಇದರ ಮೇಲೆ ಶೇ.48ರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ₹15,499ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂದರೆ MRPಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹14,500ರಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
43 ಇಂಚಿನ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 43 ಇಂಚಿನ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Full HD 1920×1080 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. QLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, IPE Technology ಮತ್ತು True Display ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಟಿವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ Quantum Lucent, Cinema Zoom ಮತ್ತು 16.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.
HDR10 ಸಪೋರ್ಟ್
ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅನುಭವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ HDR10 ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. HDR ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 43 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರಾವಾಹಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ OTT ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
Android TV ಮತ್ತು Quad-Core Processor
VW43AQ3ನಲ್ಲಿ Android TV ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು Quad-Core Processor ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Screen Mirroring ಮತ್ತು Miracast ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟಿವಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Netflix, Prime Video, JioHotstar ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳು
OTT ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. Prime Video, Netflix, JioHotstar, Zee5, YouTube, Plex, YUPPTV ಮತ್ತು Eros Now ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Live News ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಾಧನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲೇ ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
HDMI ಮತ್ತು USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳು
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ VW43AQ3 ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 2 HDMI 2.0 ಮತ್ತು 1 HDMI 2.1 ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆಟ್ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, Blu-ray ಪ್ಲೇಯರ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2 USB 2.0 ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾರ್ಡ್ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ USB ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. Wi-Fi ಮತ್ತು Ethernet ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯೂ ಇದೆ.
24W ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್
ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 24W ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Box Speakers ಜೊತೆಗೆ Stereo Surround Sound ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 5 Sound Modes ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಸಂಗೀತ, ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಈ ಮೋಡ್ಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
PC Connectivity ಮತ್ತು Screen Mirroring
VW43AQ3ನಲ್ಲಿ PC Connectivity ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ Screen Mirroring ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನದ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ 43 ಇಂಚಿನ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗಲಿದೆ?
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1 TV Unit, 1 Remote Control, 1 Power Cord, 1 User Manual, 2 Stands ಮತ್ತು 4 Stand Screws ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ 22D × 52W × 92H ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಈ ಟಿವಿ?
43 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ, QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Full HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, Android TV, HDR10 ಮತ್ತು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬೆಂಬಲ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹15 ಸಾವಿರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಇದರ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ವಾರಂಟಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ VW 43-inch Spectra Seriesನ 43 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Full HD 1920×1080 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, HDR10, Android TV, Quad-Core Processor ಮತ್ತು ಹಲವು OTT ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 24W ಸೌಂಡ್, HDMI 2.0/2.1, USB, Wi-Fi, Ethernet ಮತ್ತು Screen Mirroring ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಆಫರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ.