ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ʼಗಂಡಭೇರುಂಡʼ HMT ವಾಚ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಬೇಡಿಕೆ...ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ! ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

gandaberunda HMT watch in Kannada: ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಂಡಭೇರುಂಡ ಮತ್ತೆ ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ವಾಚ್ನಿಂದಾಗಿ. ಪ್ರತಿ ವಾಚ್ನಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ತನ್ನ ಡಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ನೋಟವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಚ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನಂಬರ್ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಹು ಬಣ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡಯಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಆರಂಭ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ವೈನ್-ಬಣ್ಣದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದು ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು HMT ಶೋರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡಬೆರುಂಡದ ಕಥೆಯು 1970 ರ ಹಿಂದಿನದು, ಆಗ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು HMT ತಯಾರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೆ, HMT ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾಷಾ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಂಡಬೇರುಂಡ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, HMT ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಯ್ದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ MG ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ಟನ್ ಸೆಂಟರ್, ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ABD ಶೋರೂಮ್, ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ HMT ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಮಾರಕ ಅಂಗಡಿ, HMT ಭವನ ಮತ್ತು ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತ ಸೇರಿವೆ.
ಹಲವರಿಗೆ, ಈ ವಾಚ್ ಖರೀದಿ ಕೇವಲ ಸಮಯ ನೋಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ತುಣುಕನ್ನು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಧರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಪರಿಕರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡಬೆರುಂಡ ವಾಚ್ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಗಂಡಬೆರುಂಡವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಎರಡು ತಲೆಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಯುಗದಿಂದಲೂ ರಾಜ ಲಾಂಛನವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಚಿಹ್ನೆಯ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ಪಕ್ಷಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಮುದ್ರೆ, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಇದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು. ಹೆಮ್ಮೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿರುವ ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೈಭವೀಕೃತವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.