Big Battery 5G SmartPhone: ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೇ? ನೀವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? 2025ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ರೋಮಾಂಚಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ 5G ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ₹10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ ಐದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಶಿಯೋಮಿ ರೆಡ್ಮಿ 13C 5G: Xiaomi Redmi 13C 5G ಬೆಲೆ ₹9,999 ಮತ್ತು 5G ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 3ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 6.74-ಇಂಚಿನ 90Hz IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. MediaTek Dimensity 6100+ (6nm) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಫೋನ್, ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ MIUI 14ನೊಂದಿಗೆ Android 13ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 8GBವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB (UFS 2.2)ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ವೇಗದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 18W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದರ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ದಿನವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ರೈಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ 5G ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ವಿವೋ Y28 5G: Vivo Y28 5G ಬೆಲೆ ₹9,999 ಆಗಿದ್ದು, ಸೊಗಸಾದ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 6.56-ಇಂಚಿನ 90Hz IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 13 (Funtouch OS 13)ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಗಮ ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6020 (7nm) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 15W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಟರ್ ಆಕ್ವಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಹಾಟ್ 50 5G: ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಹಾಟ್ 50 5G ಬೆಲೆ ₹9,999 ಮತ್ತು 6.7-ಇಂಚಿನ IPS LCD 90Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 XOS 14ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ (1TBವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ) ಮತ್ತು 48MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. 18W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ, ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಸೇರಿವೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M06 5G: Samsung Galaxy M06 5G ಬೆಲೆ ₹9,499 ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ (2.4GHz + 2GHz)ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 6.7-ಇಂಚಿನ HD+ PLS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, 1.5TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP + 2MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ದಿನವಿಡೀ ಇರುತ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಐಟೆಲ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊ 5G: ಐಟೆಲ್ನ ಕಲರ್ ಪ್ರೊ 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ₹8,999 ಬೆಲೆಯ ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6080 (6nm) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 13 (ಐಟೆಲ್ OS 13)ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 6.56-ಇಂಚಿನ 90Hz IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 6GB RAM ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಹುಕಾರ್ಯಕವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 50MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 18W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಇದು ರಿವರ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.