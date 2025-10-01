ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಗೀಸರ್ ಬೆಲೆ : 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಗೀಸರ್ ಲಭ್ಯ

ಚಳಿಗಾಲದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, AO ಸ್ಮಿತ್, ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್, V-ಗಾರ್ಡ್, ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗೀಸರ್ಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 6,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಗೀಸರ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ವಾರಂಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
AO ಸ್ಮಿತ್ ಗೀಸರ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ EWS-5 ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗೀಸರ್ (5 ಲೀಟರ್) ಕೇವಲ 3,499 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇದರ 15-ಲೀಟರ್ ಬ್ಲೂ ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೀಸರ್ ಬೆಲೆ 6,499 ರೂ. ಇದು 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿ-ಗಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ :
ವಿ-ಗಾರ್ಡ್ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡಿವಿನೋ 15L 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೀಸರ್ 6,349 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಸು ನೀರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜಿಯೋ 5L ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗೀಸರ್ 3,299 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡೂ ಗೀಸರ್ಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಗೀಸರ್ಗಳು :
ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ನ ಅರ್ನೋ ನಿಯೋ 6L ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೀಸರ್ 4,749 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಅಮಿಕಾ ಪ್ರೊ 15L 5-ಸ್ಟಾರ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 6,399 ರೂ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೀಸರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, 5L ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 3,399 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ :
ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಗೀಸರ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಇನ್ಸ್ಟಾನಿಯೊ ಪ್ರೈಮ್ 15L ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೀಸರ್ ಬೆಲೆ 6,499, ಆದರೆ ಮೊನ್ಜಾ ಪ್ರೊ 10L ಬೆಲೆ 5,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೀಸರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಗ್ನಾ 5L ಕೇವಲ 3,799 ರೂ. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .
ಬಜಾಜ್ ಗೀಸರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ? :
ಬಜಾಜ್ನ Shield Series New Shakti 15L 6,289 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಸ್ 15L 5,899 ರೂ.ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 4.1 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.