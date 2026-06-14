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OTT Plans: ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಟರಿ; ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ ಸೇರಿ 20 ಓಟಿಟಿಗಳು ಲಭ್ಯ

OTT Offers: ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು (OTT Platforms) ನೋಡಲು ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು ಕೆಲವು ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌ ಒಂದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 14, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:36 PM IST
OTT Plans: ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಟರಿ; ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ ಸೇರಿ 20 ಓಟಿಟಿಗಳು ಲಭ್ಯ

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Prajwal B

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ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಟರಿ; ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ ಸೇರಿ 20 ಓಟಿಟಿಗಳು ಲಭ್ಯ
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