Airtel Recharge: ಜನಪ್ರಿಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಕಂಪನೊಯಾಗಿರುವ ಏರ್ಟೆಲ್ (Airtel), ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದಿ ಹೊಸ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು (OTT Platforms) ನೋಡಲು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಕೆಲವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲೇ (Recharge Plans) ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಏರ್ಟೆಲ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಒಂದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ "ಸಮ್ಮರ್ OTT ಸೇಲ್" ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 99 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು 149 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗಾಗಿ, ಇದೀಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು 99 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3.30 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
99 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಓಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ!
ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ಸೋನಿ LIV, ಲಯನ್ಸ್ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇ, ಸನ್ NXT, ಚೌಪಲ್, ಇರೋಸ್ ನೌ, ಹಂಗಾಮಾ, ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇ, ಆಹಾ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 20 OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳು, ಸಿನಿಮಾ, ಲೈವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಾಗಿರುವ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ZEE5 ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏರ್ಟೆಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ 279 ರೂ.ನ ಹೊಸ 'All OTTs In One Pack' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್, Zee5 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 20 ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 1GB ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡಾ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 9.30 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.