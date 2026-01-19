English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಐಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಐಫೋನ್ 16+ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ

ಐಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಐಫೋನ್ 16+ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ

ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ! ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 18,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 71,890 ರೂ.ಗೆ ಇದನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 19, 2026, 10:33 AM IST
  • ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ!
  • ಅಮೆಜಾನ್-ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯ
  • ಇದು 6.7-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ & 48MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ

ಐಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಐಫೋನ್ 16+ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ

iPhone 16 Plus: ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಹ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾರಾಟ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ 89,900 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 71,890 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 18,000 ರೂ.ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 74,900 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 79,900 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್: ಇಪಿಎಫ್‌ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಐಫೋನ್ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಐಫೋನ್ A18 ಬಯೋನಿಕ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಡಿ ಬಳಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ IP68 ರೇಟಿಂಗ್  ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದರೂ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 48MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಐಫೋನ್ 12MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 12MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಐಫೋನ್ iOS 18 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನ iOS 26ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಐಫೋನ್ 128GB, 256GB, 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಇದೆಯೇ..? ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ..? 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

