ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..Gemini AI Pro 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ..!

ನವದೆಹಲಿ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 349 ರೂ.ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ AI ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು 2TB ಗೂಗಲ್ ಒನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯು AI ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು Google ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, Jio ರೂ 349 ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಈ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು 28 ದಿನಗಳ ವಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸಿದರೆ, ನೀವು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹೋಮ್ ಸಂಪರ್ಕದ 2 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಗ, 3 ತಿಂಗಳ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ) ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, ಉಚಿತ ಜಿಯೋಟಿವಿ, 50 ಜಿಬಿ ಜಿಯೋಎಐಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು 18 ತಿಂಗಳ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು 2 ಟಿಬಿ ಗೂಗಲ್ ಒನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ, 2TB ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಜಿಯೋ ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.349 ರೂ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಒನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಗೂಗಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್, ನೋಟ್ಬುಕ್ಎಲ್ಎಂ, ವಿಯೋ 3.1, ಮತ್ತು ಇತರ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಉಚಿತ Google ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಜೆಮಿನಿ AI ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು?
ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ MyJio ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ Jio ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ Google ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿ AI ಅನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ Gmail ID ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ Gmail ಖಾತೆಯು MyJio ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, 2TB ಉಚಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು Google Gemini AI Pro ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ Google ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.