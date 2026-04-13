Goodbye to prestigious Google job: ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಖ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಮಯದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿರುಚಿಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ಮನಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಹುಟುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದರಂತೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆಜಾನ್, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ನೇಮಕಾತಿದಾರ (Recruiter) ಆಶಿಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಣಯ ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆಶಿಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?.
ಆಶಿಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಸಲದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೈಪ್ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲರಾಮ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಸುಂದರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಿಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
https://www.linkedin.com/posts/ashishchopra94_xoogler-travel-careerbreak-activity-7447175584084013056-vE4_?utm_source=li_share&utm_content=feedcontent&utm_medium=g_dt_web&utm_campaign=copy