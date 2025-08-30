English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಾಳೆಯಿಂದ Paytm UPI ಸ್ಥಗಿತ : ಗೂಗಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇದು

ಪೇಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 30, 2025, 10:29 AM IST
  • ಪೇಟಿಎಂನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಗೊಂದಲ
  • ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ
  • ನಾಳೆಯ ನಂತರ ಪೇಟಿಎಂ ಯುಪಿಐ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ

ನಾಳೆಯಿಂದ Paytm UPI ಸ್ಥಗಿತ : ಗೂಗಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇದು

ಶುಕ್ರವಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೇಟಿಎಂನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್  ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇನಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯೇ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ನಂತರ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯ ನಂತರ ಪೇಟಿಎಂ ಯುಪಿಐ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರುವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಲರ್ಟ್ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪೇಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2025 ರ ನಂತರ @Paytm UPI ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು Google Play ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, @paytm ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ UPI ಐಡಿಗಳನ್ನು Google Play ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ   ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ Paytm UPI ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಟ್ರಂಪ್‌ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟ ಭಾರತ..! 50% ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸ್ಟಾಪ್‌!?

ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ : ಪೇಟಿಎಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ :
ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಪೇಟಿಎಂ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.  (ಅಂದರೆ YouTube ಪ್ರೀಮಿಯಂ, Google One ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇವೆಯಂತಹ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಾವತಿಗಳು). ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ UPI ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ @Paytm UPI ID ಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ-ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ UPI ಐಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? : 
ಇದನ್ನು ಪೇಟಿಎಂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ UPI ಐಡಿ ಮೊದಲು rajesh@paytm ಆಗಿದ್ದರೆ , ಈಗ ಅದನ್ನು rajesh@pthdfc , rajesh@ptsbi , rajesh@ptaxis ಅಥವಾ rajesh@ptyes ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು . ಅಂದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇಟಿಎಂನ ಹೊಸ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೂರೈಕೆದಾರ (TPAP) ಆಗಿ NPCI (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ) ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗೂಗಲ್, ಮೆಟಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಐ ಘಟಕ ಅನಾವರಣ

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ? : 
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿರುವ Paytm ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು:
* ಹೊಸ Paytm UPI ID (@pthdfc, @ptsbi, @ptaxis, @ptyes) ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ.
*  Google Pay ಅಥವಾ PhonePe ನಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.
*  ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ.

ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? : 
ಪಾವತಿ ಉದ್ಯಮದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸೇವೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿಯ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು Paytm ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಅಥವಾ QR ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

PaytmPaytm UPIpaytm upi paymentGOOGLE ALERTGoogle Playstore

