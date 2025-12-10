Google Assistant : ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ "ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀಯಾ?" ಎಂದು ಕೇಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೂಗಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ, ಮುದ್ದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು, “ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ – ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಜಾಬ್!” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ AI ಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
‘ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀಯಾ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ “I’m not the marrying kind”, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ “I’m flattered, but I prefer helping you instead” ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಂಡದವರು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಫನ್ ರಿಪ್ಲೈಗಳೇ.
ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೋಜು–ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ ಕೇಳುವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. AI ಜೊತೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಬಳಕೆದಾರರ ವಿವರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ, ಪ್ರೀತಿಯಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ AI ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಗುರ, ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ "ಯಾವತ್ತೂ ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ, ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರ ಜತೆಗೂ ಮದುವೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಜನರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಿವೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿವೆ. AI ಜಗತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಉದಾಹರಣೆ!