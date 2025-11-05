ಗೂಗಲ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ವಂಚನೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

Google Chrome security alert: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಪೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರೂ ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳೂ ಗೂಗಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾದಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. CERT-In ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ Google Chrome ನಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆದಾರರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. Windows, Mac ಮತ್ತು Linux ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ Chrome ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಬಳಸುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. CERT-In ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
142.0.7444.59 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ Google Chrome Linux ಆವೃತ್ತಿಗಳು, Windows ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು Mac ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Google Chrome ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ Chrome ಬ್ರೌಸರ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಮೂರು-ಡಾಟ್ ಮೆನುವಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಂತರ 'ಸಹಾಯ' ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು 'Google Chrome ಕುರಿತು' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಈ ಪುಟ ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ, ಬ್ರೌಸರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ನವೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 'ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ' ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ರೌಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.