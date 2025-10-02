ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಪವಾಯ್ತು AI.. ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ..

Google layoffs: ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ AI ಬಂದ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವಾಗ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆಯೋ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ದೈತ್ಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಗೂಗಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಡಿತವು ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಭಾಗದ "ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವ ಸಂಶೋಧನೆ" ಮತ್ತು "ವೇದಿಕೆ, ಸೇವಾ ಅನುಭವ" ತಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಡೇಟಾ, ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಲೌಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಗಳು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ಬಾಧಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಂದರೇ ಕಂಪನಿಯು AI ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.