  • Kannada News
  • Technology
  • ChatGPT ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ Google Gemini..! ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು..!

ChatGPT ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ Google Gemini..! ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು..!

ಗೂಗಲ್ ChatGPT ಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಹೊಸ AI ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ 3 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 19, 2025, 04:06 PM IST
ChatGPT ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ Google Gemini..! ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು..!

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಸಂಚನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತರಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, AI ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ.

AI ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.ಅಲ್ಲದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ AI ಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ 5000 ರೂ ಇಳಿಕೆ..!

AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೆಮಿನಿ 3 ಎಂಬ ಹೊಸ AI ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂದರ್ಭ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಜೆಮಿನಿ 3 ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.ಈ ಹೊಸ AI ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗೆ ಬರುವ AI ಮೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸರೋವರದ ನೀರನ್ನು ಸೂಪ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಬರ್..! ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸರೋವರದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

"ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 650 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾಸಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೌಡ್ ಗ್ರಾಹಕರು AI ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.13 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರೇಟಿವ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ತುಣುಕು ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಓಪನ್ ಎಐ ಕಂಪನಿ ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಜಿಪಿಟಿ 5.1 ಎಂಬ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳು ಬಹಳ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ 5.1 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ 3 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

