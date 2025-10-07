English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Google ನೀಡುತ್ತಿದೆ 25,00,000 ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ : ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ

ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಬಗ್ ಬೌಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ Googleನ AIನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರಿಗೆ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ  ಸಿಗುವುದು.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 7, 2025, 03:52 PM IST
  • ಹೊಸ ಬಗ್ ಬೌಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು?
  • ಯಾವುದನ್ನು AI ದೋಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

Google ನೀಡುತ್ತಿದೆ 25,00,000 ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ : ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ

ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ $30,000 ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI)ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಬಗ್ ಬೌಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ Googleನ AIನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರಿಗೆ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ  ಸಿಗುವುದು. 

ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು? : 
Googleನ ಈ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವು ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ Vulnerability Reward Programನ ಹೊಸ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಗಮನವನ್ನು AI ಮೇಲೆ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, AIಯಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. AI ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು Google ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, AI ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ತಪ್ಪಾದ  ಕಮಾಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ  ಅಥವಾ ದಾಳಿಕೋರರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನು  ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : BSNL ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ : 225 ರೂ. ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 2.5GB ಡೇಟಾ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್

 ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೊಯಿಟರ್ಸ್  : 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಗೂಗಲ್ ಹೋಮ್ ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಅನ್ನು ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.  ಅಥವಾ Gmail ನಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಇಮೇಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು  ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು  ಕಮಾಂಡ್  ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂಥಹ ಗಂಭೀರ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು Google ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಯಾವುದನ್ನು AI ದೋಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ?
ಜೆಮಿನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ AI ಮಾದರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ದೋಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ AI ಒದಗಿಸಿದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೋಷದ ಬೌಂಟಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಕರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ 3,100 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ : ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಆಫರ್

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಬಹುದು? :
ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ:  Google ನ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ  ಸರ್ಚ್, ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, Gmail ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ $20,000 ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 16.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಬಹುಮಾನ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಹುಮಾನ $30,000 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹2.5 ಮಿಲಿಯನ್) ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.

ಸಣ್ಣ ಬಹುಮಾನಗಳು - NotebookLM ಅಥವಾ AI ಸಹಾಯಕ ಜೂಲ್ಸ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ  ಈ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, AI ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧಕರು $430,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3.6 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು Google ಹೇಳಿದೆ.

