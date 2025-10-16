English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಆಫರ್.. 11 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 2000GB ಸ್ಟೋರೇಜ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ..!

ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಆಫರ್.. 11 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 2000GB ಸ್ಟೋರೇಜ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ..!

ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ.ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಕೇವಲ 11 ರೂ.ಗೆ 2TB ಬೃಹತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 16, 2025, 06:14 PM IST
  • ಗೂಗಲ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ದೀಪಾವಳಿ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟು ಉಳಿಸಬಹುದು
  • ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 708 ರಿಂದ ರೂ. 479 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಆಫರ್.. 11 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 2000GB ಸ್ಟೋರೇಜ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ..!

ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ..ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ತಂದಿದೆ.ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಒನ್ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 2TB ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 11 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಈ ಆಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಲೈಟ್, ಬೇಸಿಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂನಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 11 ರೂ.ಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಇದರ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಡ್ರೈವ್, ಜಿಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ 2TB ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆತಿಥ್ಯದ ಗರಿಮೆ..! ಶತಮಾನದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌

ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ?

ಗೂಗಲ್ ಒನ್‌ನ ಲೈಟ್ ಪ್ಲಾನ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 30 ಜಿಬಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 11 ರೂ.ಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆಫರ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ 100 ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 200 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೇವಲ 11 ರೂ.ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ 2 ಟಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 11 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಬೇಸಿಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆಫರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯ

ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ದೀಪಾವಳಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟು ಉಳಿಸಬಹುದು.ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 708 ರಿಂದ ರೂ. 479 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರೂ. 229 ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಕ್ (100GB) ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ (200GB) ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳ ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 1,560 ಮತ್ತು ರೂ. 2,520, ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ರೂ. 1,000 ಮತ್ತು ರೂ.1,600 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆ (2TB) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅದರ ನಿಯಮಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 10,700 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೂ. 7,800 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ರೂ. 2,900 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು.ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನಾ ಕೊಡುಗೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

