ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 8 ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹26,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್

Google Pixel 8 Smartphone: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 8 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ₹26,000ವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು 8GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 8GB RAM + 256GB ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಗೂಗಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹49,999ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದರಿಂದ ₹26,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ₹75,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 8ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಫೋನ್ 6.2-ಇಂಚಿನ FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ Google ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೆನ್ಸರ್ G3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 8GB RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 8 ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ 10.5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಗೂಗಲ್ ಫೋನ್ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 4,575mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು USB ಟೈಪ್-C 30W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.