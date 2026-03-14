English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌; ಪ್ರತಿ GB ಡೇಟಾಗೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌..ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌.. ಮೊಬೈಲ್‌ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಾಕಿದ ಸರ್ಕಾರ!

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆಯೂ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮೇಲೆಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ವಿಧಿಸಲು ಯೋಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 14, 2026, 04:33 PM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
  • ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ
  • ಪ್ರತಿ ಜಿಬಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಹಾಕುತ್ತದೆ..?

Trending Photos

Government is planning to impose a tax on mobile data: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (Department of Telecommunications) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ GB ಡೇಟಾಗೆ 1 ರೂ. ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಡೇಟಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಜಿಬಿಗೆ 1 ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 22,900 ಕೋಟಿ ಹಣ ಆದಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಭಾರತವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಶೇ. 18 ರಷ್ಟು GST ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.

ಈ ವರದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆ, ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

mobile data tax Indiadata tax Indiainternet tax India1 rupee per GB data taxmobile internet tax India

Trending News