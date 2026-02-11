English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AI ದುರಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌! ಫೇಕ್‌ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳ ತಡೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಿಂದ ಕಠಿಣ IT ನಿಯಮ ಜಾರಿ

AI IT rules 2026: AI ದುರಪಯೋಗ ತಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಫೇಕ್‌ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಸುದ್ದಿಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಿಂದ ಹೊಸ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 11, 2026, 01:13 PM IST
  • ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು AI ವಿಷಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ
  • ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುರುತುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

AI ದುರಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌! ಫೇಕ್‌ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳ ತಡೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಿಂದ ಕಠಿಣ IT ನಿಯಮ ಜಾರಿ

AI IT rules 2026: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಂದು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲೇಬಲ್‌ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯವು AI ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget Smartphone: ₹20 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 36 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಅವಧಿಯನ್ನೂ 15 ದಿನಗಳಿಂದ 7 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು AI ವಿಷಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುರುತುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50 MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ: Oppo K14x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

