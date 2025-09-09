English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GenZ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ : ನೇಪಾಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಪ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ

ಟರ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಟರ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 9, 2025, 12:49 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನೇಪಾಳವು 26 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
  • ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟರ್ಕಿ ಕೂಡಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ

Trending Photos

ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
camera icon6
EPS
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು
camera icon9
Coconut oil
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು
ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ನೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ
camera icon6
Flies
ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ನೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ
ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 55,000 ರೂಪಾಯಿ! ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ
camera icon7
Gold rate
ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 55,000 ರೂಪಾಯಿ! ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ
GenZ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ : ನೇಪಾಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಪ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನೇಪಾಳವು 26 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ನಂತಹ 26 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರ, ನೇಪಾಳದ ಜನರ ಕೋಪ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು.  ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟರ್ಕಿ ಕೂಡಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ, ಟರ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಟರ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಟ್ ಗಳಿಗೆ  ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತ :
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.  ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (CHP) ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಟ್ರಸ್ಟಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿದವು. ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು VPN ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಭೋ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಚಮತ್ಕಾರ

ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು? :
ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗುರ್ಸಲ್ ಟೆಕಿನ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 26 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ   ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೂಡಾ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅಸಮಾಧಾನ :
ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಟಿಕೆ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಿಟಿಕೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಾಧನವು ಸಹ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯುಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಂತಹ ಹಲವು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ  ಅಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.  ಇದರಿಂದ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.  ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಬಳಸಿದರೂ Inverter ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ !

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

social mediaSocial Media AppSocina media banTurkey GovtNepal Govt

Trending News