Smart Phone secure tips : ಪ್ರಸ್ತತು ಮೊಬೈಲ್ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ... ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಜೂಜಾಟದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಸೈಬರ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಲಯದ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ತೀನ್ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಮ್ಮಿಯಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಟಗಳು ಇವತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೋನಸ್ಗಳು, ಉಚಿತ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಗೆಲುವುಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗುವ ಜನರು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗುವುದಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವು ಬಳಕೆದಾರರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೈಸೇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯು ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆ, ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಲೂಟಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ತಮಗೆ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಂತಹ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ತೀವ್ರ ತರಹದ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಟಗಾರರು ಪದೇ ಪದೇ ಆಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇವುಗಳ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಡೆವಲಪರ್ ಯಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರು ನೀಡಿರುವ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Reviews) ಮತ್ತು ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಜೂಜಿನ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವುದೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.