English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • Samsung Galaxy ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ 24,000 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

Samsung Galaxy ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ 24,000 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

Samsung Galaxy Unpacked ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು Galaxy ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಫೋನ್‌ ಅನ್ನ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು…

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 24, 2026, 03:37 PM IST
  • ಈ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಫೋನ್‍ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ
  • Galaxy S24 FE ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಫೋನ್‍ 4700mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
yash toxic movie
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಡೇಯಂದು ಜನ ನಾಯಗನ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್‌..‌ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ದಿನ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
camera icon6
ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಡೇಯಂದು ಜನ ನಾಯಗನ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್‌..‌ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ದಿನ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಡಿಎ 10% ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..‌ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ
camera icon6
DA hike
ಡಿಎ 10% ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..‌ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ
ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಉದಯ್‌ಪರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರೋಷ್‌ ಜೋಡಿ!ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್ಸ್‌ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ
camera icon7
rashmika mandanna
ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಉದಯ್‌ಪರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರೋಷ್‌ ಜೋಡಿ!ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್ಸ್‌ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ
Samsung Galaxy ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ 24,000 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

Samsung Galaxy Smartphone: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸರಣಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26+ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿವೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀ ಆರ್ಡರ್ (Pre-order) ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung Galaxy ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ

ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ Samsung Galaxy ಫೋನ್‌ಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. Samsung Galaxy Unpacked ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು Galaxy ಫೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ Samsung ಫೋನ್ Samsung Galaxy S24 FE ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 24,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಎಫ್‌ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೀಡುವ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

24,000 ರೂ.ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ

ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ Samsung Galaxy S24 FE ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ 24,000 ರೂ. ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ 25,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಮುಂಬರುವ ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Samsung Galaxy S24 FE 59,999 ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 35,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ 24,000 ರೂ. ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯ

ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 1800 ರೂ.ಗಳ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ 6000 ರೂ.ಗಳ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐನಲ್ಲಿಯೂ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್!‌

Samsung Galaxy S24 FE ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

Galaxy S24 FE 4700mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 25W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಧಾರಿತ OneUI 6ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಈ ಫೋನ್‌ಗೆ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ, ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದರೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ಇದು 8MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ Samsung ಫೋನ್ OIS ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 10MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‍ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಷನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು Exynos 2400e ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‍ ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Samsung Galaxy SmartphoneSamsung Galaxy S24 FESamsung Galaxy Unpacked EventSamsung Galaxy S24 FE PriceSamsung Galaxy S24 FE Discount

Trending News