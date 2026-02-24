Samsung Galaxy ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ 24,000 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

Samsung Galaxy Smartphone: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26+ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿವೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀ ಆರ್ಡರ್ (Pre-order) ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ Samsung Galaxy ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ Samsung Galaxy ಫೋನ್ಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. Samsung Galaxy Unpacked ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು Galaxy ಫೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ Samsung ಫೋನ್ Samsung Galaxy S24 FE ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 24,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
24,000 ರೂ.ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ
ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ Samsung Galaxy S24 FE ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ 24,000 ರೂ. ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ 25,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಮುಂಬರುವ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Samsung Galaxy S24 FE 59,999 ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 35,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ 24,000 ರೂ. ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯ
ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 1800 ರೂ.ಗಳ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ 6000 ರೂ.ಗಳ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐನಲ್ಲಿಯೂ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Samsung Galaxy S24 FE ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
Galaxy S24 FE 4700mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 25W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಧಾರಿತ OneUI 6ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ ಫೋನ್ಗೆ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ, ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದರೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ಇದು 8MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ Samsung ಫೋನ್ OIS ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 10MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಷನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು Exynos 2400e ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.