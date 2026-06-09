Green Falco Electric Scooter: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗ್ರೀನ್ ಫಾಲ್ಕೊ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ (Green Falco Low Speed Electric Scooter) ತನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ RTO ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಳಿಕ ಇದು ಕೇವಲ ₹51,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮಾರು 53 ಶೇಕಡಾ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 250W ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 60V 32Ah ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲೀಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿನ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ Green Falco ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ LED ಲೈಟ್ಸ್, ಬಣ್ಣದ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 3.00-10 ಗಾತ್ರದ ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಕಂಪನಿ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವೈರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್-ಸ್ಲಿಪ್ ಫುಟ್ಬೋರ್ಡ್, ಉತ್ತಮ ಗ್ರಿಪ್ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಉದ್ದ 190 ಸೆಂ.ಮೀ., ಅಗಲ 70 ಸೆಂ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 94 ಕೆ.ಜಿ. ಆಗಿದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟ್ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಜನರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಫಾಲ್ಕೋ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ RTO ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಸಮರ್ಪಕ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಫಾಲ್ಕೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.