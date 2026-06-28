/ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ Green Falco ಸ್ಕೂಟರ್! 60KM ರೇಂಜ್‌, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್‌, LED ಫೀಚರ್ಸ್‌

Green Falco Electric Scooter: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ (RTO) ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಗ್ರೀನ್ ಫಾಲ್ಕೊ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ (Green Falco Low Speed Electric Scooter) ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1,10,000 ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ₹51,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
Green Falco ಒಂದು Low Speed Electric Scooter ಆಗಿದ್ದು, 250 ವಾಟ್ ಮೋಟಾರ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ 250W ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 25 ಕಿ.ಮೀ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ RTO ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸುಮಾರು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 60V 32Ah ಲೀಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಶೇ.0ರಿಂದ 100ರವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿನ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ Green Falco ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಬಣ್ಣದ LCD ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ನಾನ್-ಸ್ಲಿಪ್ ಫುಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ 3.00-10 ಗಾತ್ರದ ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಉದ್ದ 190 ಸೆಂ.ಮೀ., ಅಗಲ 70 ಸೆಂ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಸುಮಾರು 94 ಕೆ.ಜಿ. ಆಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಮನೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಸಂಚರಿಸುವವರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಲೀಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. Green Falco ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಸರಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ EV ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ, ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟೋತ್ತರ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ವಾಹನ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.